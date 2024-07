Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27 - Sechs Personen verletzt

Hünfeld (ots)

Im einsetzenden Berufsverkehr ereignete sich am Montagmorgen (29.07.), gegen 6.30 Uhr, auf der B 27 im Bereich der Anschlussstelle Hünfeld-Süd ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen, sechs verletzten Personen und einem außergewöhnlich hohen Sachschaden.

Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wartburgkreis befuhr mit seinem VW-Bus Caravelle die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er nach links von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenspur, die an der Unfallstelle zweispurig ist. Dort stieß er mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen, die nicht mehr ausweichen konnten. In der Folge kollidierte der 60-Jährige mit drei weiteren Fahrzeugen und schlidderte über die Fahrbahn bis er schließlich auf seiner Spur zum Stehen kam.

An fünf der sechs beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurden mehrere Meter Leitplanke beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 112.500 Euro. Die beteiligten Unfallfahrzeuge waren jeweils nur mit einem Fahrzeugführer besetzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden umgehend zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Glücklicherweise konnten zwei von ihnen nach einer Untersuchung und medizinischen Behandlung wieder entlassen werden. Vier von ihnen wurden schwerer verletzt und verbleiben zur weiteren Beobachtung in den Krankenhäusern.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hierzu werden Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizeistation in Hünfeld unter 06652 96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell