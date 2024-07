Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzungsmeldung zu Einbruch in Einfamilienhaus in Obergeis

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ergänzungsmeldung zu Einbruch in Einfamilienhaus in Obergeis

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann, mit dunklen, kurzen Haaren, ost- beziehungsweise südeuropäischem Erscheinungsbild und einer athletischen Statur sowie einem auffälligen Tattoo am linken Arm gehandelt haben. Zur Tatzeit habe er eine lange Jogginghose und ein Muskelshirt getragen.

Ursprungsmeldung:

Einbruch in Einfamilienhaus

Obergeis. Mindestens ein Unbekannter brach am Montag (29.07.), zwischen 14 Uhr und 15.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Finkenweg ein. Aus den Räumlichkeiten stahl er Schmuck in Höhe eines noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

