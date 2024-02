Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet

Etwa 6.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Audi in der Haberhäuslestraße. Er bog nach links in die Freiburger Straße ab. Zu diesem Zeitpunkt war ein 63-Jähriger mit seinem Nissan in der Freiburger Straße unterwegs. Der hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den fahrbereiten Autos auf rund 6.500 Euro.

