Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 46-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Fulda (ots)

Fulda. Eine 46-jährige Pedelec-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (29.07.) schwer verletzt. Sie befuhr gegen 19.20 Uhr die Marienstraße in aufsteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 61 verlor sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Pedelec und sürzte. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Polizeistation Fulda

