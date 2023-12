POL-PPRP: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochvormittag (13.12.2023), gegen 11:15 Uhr, war ein 61-jähriger Rollerfahrer auf der Wollstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Bliesstraße abbiegen. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Er wurde bei dem Sturz verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bastian Hübner Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

mehr