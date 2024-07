Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand auf der BAB 7 im Bereich Eichenzell

Fulda (ots)

Auf der BAB 7, zwischen der Rastanlage Uttrichshausen und dem Autobahndreieck Fulda in Fahrtrichtung Kassel, kam es am Dienstagabend (30.07.) gegen 19.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand. Ein aus Dänemark stammendes Ehepaar befand sich mit seinem Pkw Ford S-Max und einem Wohnanhänger auf der Rückreise aus dem Urlaub, als sie dunklen Rauch aus dem Motorraum des Pkw Ford bemerkten. Umgehend unterbrachen sie die Fahrt, hielten auf dem Standstreifen und verließen das Fahrzeug. Kurz nach dem Verlassen geriet der Pkw Ford in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf den Wohnanhänger verhindern. Wegen der Löscharbeiten und der entstehenden Sichtbehinderung musste die Autobahn für ca. 40 Minuten komplett gesperrt werden. Das dänische Ehepaar blieb durch das Geschehen unverletzt. Der Pkw Ford brannte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts vollständig aus. Der mitgeführte Wohnanhänger wurde aufgrund der starken Hitze ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Bis zur abschließenden Einschätzung der an der Fahrbahndecke entstandenen Schäden, wurde durch die Autobahnmeisterei Fulda der Standstreifen gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren Mittelkalbach, Uttrichshausen und Eichenzell im Einsatz.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

