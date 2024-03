Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tag der Kriminalitätsopfer: Polizei Bremerhaven berät gemeinsam mit Weißem Ring

Bremerhaven (ots)

Ich bin Opfer einer Straftat geworden - was nun? Wo bekomme ich Unterstützung und Hilfe und wie kann ich eigentlich präventiv vorsorgen? - Diese und viele weitere Fragen beantwortet das Präventionsteam der Polizei Bremerhaven gemeinsam mit der Opferschutzorganisation Weißer Ring am kommenden Freitag, 22. März, an ihrem Informationsstand in der Oberen Bürger. Zu finden ist das Team von 10 bis 15 Uhr im Bereich des Durchgangs zur Glasbrücke zum Mediterraneo/Klimahaus.

Anlass für diese Aktion ist der jährlich am 22. März stattfindende Tag der Kriminalitätsopfer. Er soll auf Menschen aufmerksam machen, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden, sowie das Bewusstsein für Opferbelange stärken und Informationen zu Prävention, Schutz und praktischen Hilfen geben.

Auch außerhalb solcher Aktionstage ist das Team der Präventionsabteilung bei Fragen und Anregungen rund um das Thema Kriminalprävention unter praevention@polizei.bremerhaven.de erreichbar.

