Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gestohlenes Pedelec per Standortübermittlung wiedergefunden und zurückerhalten

Speyer (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr bemerkte ein 38-Jähriger in der Heinrich-Narjes-Straße das Fehlen seines Pedelecs, welches er am 24.12. gegen 20 Uhr vor seiner Wohnanschrift unverschlossen abgestellt hatte. Über eine App konnte sich der Eigentümer den jeweils aktuellen Standort des Pedelec anzeigen lassen. Am Edith-Stein-Platz wurde schließlich eine 32-jährige Frau mit dem Pedelec des 38-Jährigen angehalten und kontrolliert. Die Frau gab an das Pedelec gefunden zu haben. Das Pedelec wurde dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt und gegen die 32-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet.

