Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Fahrzeugteilen

Altenburg. Das hintere amtliche Kennzeichen VB-SZ 93 sowie die zugehörige Beleuchtung eines schwarzen Quads der Marke Yamaha, Modell Raptor 700 R, stahlen Unbekannte am Dienstag (30.07.). Zur Tatzeit, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr, stand das Fahrzeug in einem Carport in der Straße "Am Friedhof". Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell