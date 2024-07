Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Unfallbeteiligter gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (30.07.), gegen 10.30 Uhr, war eine 56-jährige Fußgängerin im Bereich der Fuldaaue, unterhalb der Brücke der B 62 unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer mit seinem Vorderreifen gegen die Kniekehle der Dame. Die 56-Jährige und der Zweiradfahrer unterhielten sich kurz, tauschten jedoch keine Personalien aus, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Nun wird der Zweiradfahrer gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Rufnummer 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall beim Abbiegen

Niederaula. Am Dienstag (30.07.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Fahrer eines Toyota Yaris aus Bückeburg die B 62 von Niederjossa kommend und beabsichtigte auf den Zubringer zur A7 zu fahren. Der 54-jähriger Fahrer eines Peugeot aus Haunetal kam von der A7 und wollte auf die B62 in Richtung Niederaula fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 78-jährige Fahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.300 Euro.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (26.07.), gegen 5:10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Skoda aus Bad Hersfeld den Bornweg. Hierbei kam er in Höhe der Hausnummer 8 aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den dortigen Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte jedoch nach vorliegenden Informationen kurze Zeit später zurück, um Fahrzeugteile einzusammeln. Dies konnte durch eine Zeugin beobachtet und der Polizei gemeldet werden. Da sich für die Beamten bei der anschließenden Kontrolle der Verdacht auf Alkoholeinfluss am Steuer ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus verfügte der 20-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro.

Unfall beim Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Montag (29.07.), gegen 22:10 Uhr, befuhr eine 51-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Bad Hersfeld die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda und wollte nach aktuellem Kenntnisstand auf die Carl-Benz-Straße nach links abbiegen. Dafür befand die sich auf der linken der drei Fahrspuren. Ein 44-jähriger Fahrer eines BMW aus Haunetal befuhr zeitgleich die B27 aus Richtung Bad Hersfeld in Richtung Fulda auf dem mittleren Fahrstreifen. Die Fahrerin des Corsa wechselte aus noch unbekannten Gründen plötzlich abrupt von dem Linksabbiegestreifen auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei überfuhr sie die durchgezogene Linie und kollidierte mit dem Fahrer aus Haunetal. Dieser stieß in der Folge noch gegen zwei Leitplankenteile neben der Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 16.200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Blitzschnelles Elektroauto

Knüllwald. Die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld führte am Montag (29.07.) auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/West und Homberg/Efze eine mobile Geschwindigkeitsmessung in Richtung Kassel durch. In vier Stunden wurden 90 Verstöße festgestellt und zur weiteren Bearbeitung an die Bußgeldstelle beim Regierungspräsidium Kassel übersandt. Unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Tag war ein Fahrzeugführer aus Mannheim, der mit seinem Elektro-Seat die für ihn erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 54 km/h überschritt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldbescheid über 480 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

Die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld überwacht die angeordneten Geschwindigkeitsbeschränkungen in ihrem Zuständigkeitsbereich, insbesondere Gefahrenstrecken oder Baustellen, wiederkehrend mit stationären oder mobilen Messanlagen, um schwere Unfälle zu verhindern - so auch künftig.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

