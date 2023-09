Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Stadtgebiet; Unfälle mit Personenschaden

Mainz-Stadtgebiet (ots)

Am Montag gegen 09:45 Uhr kam es zu einem Vorfahrtsunfall an der Ampel "Römerwall" und "Am Linsenberg". Ein 21-jähriger Rheinländer missachtete die für ihn rot zeigende Ampel und nahm so einer 44-jährigen Rheinhessin die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrer wurden leicht verletzt durch Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Montag, jedoch gegen 18:30 Uhr parkte eine 35-jährige Wiesbadenerin in der Albert-Schweitzer-Straße aus ihrer Parklücke aus und kollidiert hierbei mit einem 37-jährigen Mainzer der die durchgehende Fahrbahn befuhr. Auch hier waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Zudem lösten am Fahrzeug des Mainzers die Airbags aus und er verletzte sich leicht am Arm. Glücklicherweise blieben die in beiden Fahrzeugen befindlichen Kinder unverletzt.

