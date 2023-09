Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Couragierte Helfer reanimieren Mann

Mainz - Altstadt (ots)

Auf dem Weg zum Freundschaftsspiel Mainz vs. Duisburg lernten sich am Samstag gegen 15:30 Uhr drei Männer in einer Buslinie kennen und kamen ins Gespräch. Einer der Männer kollabierte währenddessen und brach bewusstlos im Bus zusammen.

Die beiden 29 und 36 Jahre alten Frankfurter erkannten glücklicherweise den Notfall sofort und zogen den bewusstlosen Mann am Münsterplatz auf die Straße. Dort begannen sie unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen.

Durch den eintreffenden Notarzt konnte der Mann mittels Defibrillator behandelt und stabilisiert werden. Laut des Arztes haben die Erste-Hilfe-Maßnahmen maßgeblich zum Überleben des Mannes beigetragen. Die Ursache und der Gesundheitszustand des kollabierten Mannes sind hier nicht bekannt.

Wüssten sie noch wie sie einen Menschen reanimieren und feststellen ab wann dies überhaupt notwendig ist?

Informieren sie sich auf

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bevoelkerungsschutz/zivil-und-katastrophenschutz/erste-hilfe/erste-hilfe-artikel.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell