POL-OH: Erstmeldung - Schwerer Unfall auf der B 254

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Handy gestohlen Breitenbach am Herzberg. Während eines Festivals in Gehau stahlen Unbekannte am Montag (29.07.), zwischen 4.15 Uhr und 9.15 Uhr, das Samsung Galaxy A32 einer 57-jährigen Frau. Das Handy hat einen Wert von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

