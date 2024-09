Bad Dürrheim (ots) - Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Samstag, gegen 11 Uhr auf der Straße "Alleenweg". Eine 48-jährige fuhr in ihrem Mercedes von einem Parkplatz auf den Alleenweg. Dabei übersah sie einen von links kommenden Audi eines 50-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Rückfragen bitte an: Brill Daniel ...

