Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu schwer aber dafür ungekühlt unterwegs.....

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen kontrollierten die Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung auf der BAB 6 einen augenscheinlich überladenen Kleintransporter. Das Augenmaß der Kollgen wurde bestätigt. Die Wiegung ergab eine Überladung von 12 Prozent bzw. 440 kg. Bei der genaueren Begutachtung der Ladung, trat dann allerdings weit Schlimmeres zu Tage. Neben Obst und Gemüse,wurden ebenso Frischware unter anderem tiefgekühltes Geflügelfleisch sowie Meeresfrüchte -ohne Kühlung- transportiert! Die vorgeschriebene Lager-/Transporttemperatur lag bei -18 Grad! Diese dürfte bei den sommerlichen Tempertauren deutlich überschrittten gewesen sein. Die Weiterfahrt wurde deshalb an Ort und Stelle untersagt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Überwachungsbehörde (Stadtverwaltung Kaiserslautern -Lebensmittelkontrolle-)erschienen zwei Behördenvertreter vor Ort. Nach Begutachtung der mitgeführten Fracht, wurde die komplette Ladung des diesbezüglich bereits in Erscheinung getretenen Unternehmens sichergestellt und auf städtisches Gelände verbracht. Weitere Maßnahmen erfolgen durch die zuständige Behörde. Somit erwarten nun Fahrer und Halter des Kleintransportes als auch den Firmeninhaber entsprechende Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell