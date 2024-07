POL-PDKL: Rücksichtslos über die Autobahn Zeugen gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Samstag in der Zeit von 11:15 bis 11:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Netto-Filiale in Winnweiler ein dort geparkter grauer Hyundai I20 wahrscheinlich durch ein rangierendes Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle und kam hierbei seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nicht nach. Der beim Hyundai verursachte Schaden ...

