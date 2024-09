PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Verkehrsunfallfluchten +++ Sachbeschädigung vor Restaurant +++ Manipulation an Blitzeranhänger +++

Limburg (ots)

Limburg (ots)

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg für den 22.09.2024

1. Verkehrsunfallfluchten

1.1

Unfallort: 65549 Limburg, Grabenstraße Unfallzeit: Samstag, 21.09.2024, 19:30 Uhr - 21:00 Uhr

Am Samstag, 21.09.2024 beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher zwischen 19:30 Uhr - 21:00 Uhr einen in der Grabenstraße in 65549 Limburg geparkten PKW. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen silberfarbenen Toyota. Der Unfallschaden beläuft sich auf ca. 4000EUR.

1.2

Unfallort: 65589 Hadamar, Am Elbbachufer

Unfallzeit: Samstag, 21.09.2024, 19:30 Uhr - Sonntag, 22.09.2024, 07:26 Uhr

Eine zweite Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen Samstag, 21.09.2024 und Sonntag, 22.09.2024 in 65589 Hadamar Am Elbbachufer. Hierbei wurde ein Audi Q3 (schwarz) von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500EUR.

In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen und sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung

Tatort: 65611 Brechen, Frankfurter Straße Tatzeit: Sonntag, 22.09.2024, 01:25 Uhr

Randalierer beschädigen Blumenkübel und einen Baum.

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 22.09.2024 gegen 01:25 randalierten mehrere Unbekannte vor einem Restaurant in 65611 Brechen, Frankfurter Straße. Hierbei wurden Blumenkübel und ein Baum in Höhe von 400EUR beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber, die zum genannten Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

3. Manipulation an Blitzeranhänger

Tatort: 65520 Bad Camberg, Bahnhofstraße Tatzeit: Sonntag, 22.09.2024, 08:07 Uhr

Unbekannte nehmen Manipulation an Blitzeranhänger vor.

Der in 65520 Bad Camberg in der Bahnhofstraße abgestellte Blitzeranhänger wurde, mutmaßlich in der Nacht von Samstag 21.09.2024 auf Sonntag, 22.09.2024 durch Unbekannte mit Klebeband beklebt, sodass die Funktion beeinträchtigt wurde.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe wurde eingeleitet. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich mit der Polizeidienststelle Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell