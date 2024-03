Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrskontrolle an Schule und Kindergarten

Celle (ots)

Celle/Wietzenbruch - Im Rahmen der Aktionswoche ROADPOL, mit dem Thema Seatbelt, ist am vergangenen Mittwoch (13.03.24) in der Zeit von 07:10 Uhr bis 08:10 Uhr, in der Straße Waldschmiede durch Kolleg:innen des Einsatz- und Streifendienstes eine stationäre Kontrolle durchgeführt worden. Binnen dieser Stunde sind 30 Fahrzeuge kontrolliert worden. In der Zeit sind zehn Verstöße festgestellt und geahndet worden. In allen Fällen sind die Kinder ohne entsprechenden Kindersitz befördert worden. Aus der Straßenverkehrsordnung, §21 Absatz 1a, ergibt sich, dass Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahrs, welche kleiner als 150cm sind, nur in entsprechenden Sitzen befördert werden dürfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell