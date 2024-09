PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gefährliche Körperverletzung +++ Spielautomaten aufgehebelt +++ Kontrollen Einbruch in Fahrzeug +++ Verkehrsunfälle +++ Kontrollen "Sichere Innenstadt Limburg"

Limburg (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung,

Weilburg, Vorstadt, Bereich Landtor, Mittwoch, 18.09.2024, 20:50 Uhr

(cw)Ein Jugendlicher wurde am Mittwochabend in Weilburg durch mehrere Personen angegriffen und geschlagen. Der 14-Jährige hielt sich gegen 20:50 Uhr mit mehreren anderen Jugendlichen in der Straße "Vorstadt" im Bereich des Landtors auf, als es zum Streit zwischen dem Jugendlichen und einer anderen Personengruppe kam. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 14-Jährige durch mehrere Faustschläge und Tritte verletzt. Einer der Angreifer wird als 1,90m groß und schmal beschrieben. Er trug einen roten Kapuzenpullover und eine schwarze Weste. Der zweite Täter sei 1,75m groß und dick. Er trug einen grauen Kapuzen-Pullover und und eine Jogginghose. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-40 in Verbindung zu setzen.

2. Spielautomaten aufgehebelt,

Bad Camberg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 19.09.2024, 01:44 Uhr

(ms) In Bad Camberg brachen in der Nacht auf Donnerstag bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte ein und erbeuteten Bargeld. Gegen 01:40 Uhr begaben sich die Einbrecher zu dem Hintereingang einer Gaststätte in der Frankfurter Straße. Dort verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie die Tür aufhebelten. Danach brachen die Diebe zwei im Schankraum stehende Spielautomaten auf und entwendeten hieraus die Geldscheineinsätze mit Inhalt sowie Münzgeld. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem Stehlgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Einbruch in Fahrzeug,

Brechen, Limburger Straße, Donnerstag, 19.09.2024, 17:45 Uhr bis 18:00 Uhr

(ms) Am Donnerstagabend drangen in Brechen unbekannte Diebe in ein Fahrzeug ein. Gegen 18:00 Uhr näherten sich die Einbrecher einem in der Limburger Straße geparkten, roten VW Polo. Anschließend schlugen sie eine hintere Seitenscheibe ein, entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. PKW kommt von Fahrbahn ab,

Weilburg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 19.09.2024, 19:17 Uhr

(ms) In Weilburg ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 19:20 Uhr mit seinem BMW i4 die Frankfurter Straße in Richtung Keilswingert. In einer Linkskurve verlor der Heranwachsene die Kontrolle über das Fahrzeug und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Der BMW war hierdurch nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

5. Betrunkener Fahrer kollidiert mit Verkehrsinsel, Limburg, Bundesstraße 8, Freitag, 20.09.2024, 05:20 Uhr (ms) Am frühen Freitagmorgen verursachte ein betrunkener Fahrer auf der Bundesstraße 8 bei Limburg einen Verkehrsunfall. Gegen 05:20 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann mit seiner Mercedes E-Klasse die B 8 aus Staffel kommend in Richtung Limburg. Mutmaßlich kam der Mann aufgrund des alkoholisierten Zustands von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit der dortigen Beschilderung sowie einer Ampel. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Der verursachte Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der 42-Jährige kam daraufhin in ein Krankenhaus, anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

6. Kontrollen "Sichere Innenstadt Limburg", Limburg, Innenstadt, Donnerstag, 19.09.2024, 18 Uhr bis 22:15 Uhr

(cw)In Limburg führte die Polizei am Donnerstag Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Mehrere Beamte der Polizeistation und des Regionalen Verkehrsdienstes Limburg kontrollierten am Donnerstagabend nicht nur die Einhaltung der Waffenverbotszone rund um den Bahnhof, sondern auch Fahrzeuge im Hinblick auf Poser und Profilierungsfahrer. Erfreulicherweise wurden kaum Verstöße festgestellt. Durch die Gewitterlage bedingt, war der Bahnhofvorplatz gut besucht und es konnten zahlreiche Bürgergespräch geführt werde. Insgesamt wurden 42 Personen und 12 Fahrzeuge kontrolliert.

