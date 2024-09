PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl an PKW +++ Verkehrsunfallflucht +++ Heckenbrand +++ Unfall mit Personenschaden

Limburg (ots)

1. Diebstahl an PKW,

Limburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 17.09.2024, 7:30 Uhr bis 15 Uhr

(cw)Am Dienstag machte sich ein Langfinger in Limburg an einem PKW zu schaffen. Zwischen 7:30 Uhr und 15 Uhr war der in der Frankfurter Straße in einem Parkhaus abgestellte Opel Vectra das Ziel des Täters. Die bisher unbekannte Person schraubte die Verkleidung des vorderen linken Blinkers ab und entwendete die innen verbaute Technik. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht,

Hadamar, Am Elbbachufer, Mittwoch, 18.09.2024, 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr

(cw)Am Mittwoch kam es in Hadamar zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 22-Jährige hatte ihren weißen BMW zwischen 14:45 Uhr und 15:45 Uhr in der Straße "Am Elbbachufer" geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich beim Parken mit dem BMW und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Danach fuhr die Fahrerin oder der Fahrer einfach davon, ohne die Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu kontaktieren. Der Schaden wird auf mehr als 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Heckenbrand,

Hadamar, Niederhadamar, Grünborner Weg, Mittwoch, 18.09.2024, 11:20 Uhr

(cw)Mittwochvormittag brannte in Hadamar-Niederhadamar eine Hecke. Mehrere Mitteiler meldeten gegen 11:20 Uhr in der Straße "Grünborner Weg", dass dort eine Hecke brennen würde. Von der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen war der technische Defekt eines Elektrogerätes die Ursache. Von diesem griff der Brand auf die Hecke über. Durch die Hitze wurden auch zwei Fenster zerstört. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden, der Sachschaden wird auf 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt.

4. Unfall mit Personenschaden,

Brechen, Niederbrechen, Limburger Straße, Mittwoch, 18.09.2024, 11:10 Uhr

(cw)Eine Person wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Niederbrechen verletzt. Gegen 11:10 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines VW die Limburger Straße in Richtung Lindenholzhausen. An der Einmündung zur Straße "In den Wallgärten" beabsichtigte sie, in diese Straße abzubiegen. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 23-Jähriger zu spät. Sein Ford Transit kollidierte mit dem Heck des VW. Die Frau wurde bei der Kollision verletzt und durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 7.500 Euro angegeben.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell