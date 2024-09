PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Streit auf Elzer Kirmes eskaliert+++Einbruch in Getränkemarkt+++Laptop aus PKW gestohlen+++Fahrrad entwendet+++Flucht nach Verkehrsunfall

Limburg (ots)

1. Streit auf Elzer Kirmes eskaliert,

Elz, Lehrgasse, Sonntag, 15.09.2024, 21:05 Uhr

(ms) Am Sonntag eskalierte auf einer Kirmes in Elz eine Streitigkeit unter Jugendlichen. Gegen 21 Uhr kam es auf dem Volksfest zur Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und 20-jährigen Täter. In dessen Verlauf sprühte der Angreifer seinem Gegenüber mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht. Beim Versuch sich zu verteidigen, stieß der 17-Jährige gegen den Kopf einer unbeteiligten Person, welche am Rande des Geschehens stand. Eine medizinische Versorgung wurde nicht benötigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beteiligten vor Ort entlassen. Der Täter muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

2. Einbruch in Getränkemarkt,

Elbtal, Mainzer Landstraße, Samstag, 14.09.2024, 15:00 Uhr bis Sonntag, 15.09.2024, 09:00 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in Elbtal in einen Getränkemarkt ein. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen verschafften sich Einbrecher Zutritt zum Gelände eines Getränkehändlers in der Mainzer Landstraße. Hierfür schnitten die Täter ein Loch in einen dortigen Zaun und gelangten durch eine Nebeneingangstür in das Gebäude. Dort entwendeten sie eine Postkasse, welche mehrere Hundert Euro enthielt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Laptop aus PKW gestohlen,

Limburg, Roßmarkt, Sonntag, 15.09.2024, 13:20 Uhr bis 17:00 Uhr

(ms) Am Sonntag entwendete ein Unbekannter aus einem Fahrzeug in Limburg einen Laptop. Zwischen 13:20 Uhr und 17:00 Uhr näherte sich ein bislang unbekannter Dieb einem in der Straße "Roßmarkt" geparkten schwarzen VW Tiguan. Dieser parkte in Höhe einer Kindestagesstätte, als der Dieb aus dem Fahrzeug ein Notebook im Wert von etwa 3.000 Euro entwendete und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zur Tat.

4. Fahrrad entwendet,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Sonntag, 15.09.2024, 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(ms) In Hadamar wurde am Sonntag ein E-Bike gestohlen. Das Fahrrad stand zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr gesichert an einem Fitnesscenter in der Mainzer Landstraße, als ein unbekannter Täter das Schloss zerstörte und anschließend mit dem silberfarbenen Trekkingrad der Marke "Cube" im Wert von circa 3.500 Euro flüchtete. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

5. Flucht nach Verkehrsunfall,

Weilburg, Am Steinbühl, Sonntag, 15.09.2024, 07:15 Uhr bis 20:10 Uhr

(ms) In Weilburg flüchtete am Sonntag ein unbekannter Fahrer nach einem Verkehrsunfall. Im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr parkte ein grauer Land Rover Defender auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Straße "Am Steinbühl". In dieser Zeit beschädigte der Fahrer eines unbekannten PKW die gesamte linke Fahrzeugseite des Land Rover. Danach entfernte sich die oder der Unbekannte ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Land Rover entstanden Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell