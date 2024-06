Polizei Gütersloh

POL-GT: Gemeinsame Kontrollen der Gütersloher Kripo mit dem Hauptzollamt Bielefeld und des Kreises Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwoch (04.06.) wurden in einem gemeinsamen Einsatz sechs Prostitutionsstätten in Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück durch Kräfte der Abteilung Ordnung des Kreises Gütersloh, des Hauptzollamts Bielefeld sowie der Polizei Gütersloh kontrolliert. Ziel war die Bekämpfung von Menschenhandel. Dabei wurden insgesamt 28 Personen angetroffen. Drei Betriebe wurden ohne Erlaubnis betrieben. Die Fortführung der Geschäfte wurden bis zur Genehmigungserteilung untersagt. Drei Frauen, welche aus Südamerika und China stammen, konnten keine Aufenthaltserlaubnis vorweisen. Gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurden die Frauen an die zuständigen Ausländerämter übergeben. Darüber hinaus wurde unter anderem ein Ordungswidrigkeitenverfahren gegen einen Betreiber eingeleitet, da in seinem Betrieb das vorgeschriebene Notrufsystem nicht funktionierte.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell