Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 500 Gramm Kokain und 550 Gramm Chrystal Meth auf der Autobahn 61 sicher

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Bereits am Montag, 12. August 2024 um 23:30 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei einen 35-jährigen Reisenden in einem in der Schweiz zugelassenen Ford Focus auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Kaldenkirchen Süd. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten dann im Handschuhfach und Kofferraum insgesamt 500 Gramm Kokain und 550 Gramm Chrystal Meth auffinden und sicherstellen. Der Beschuldigte wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell