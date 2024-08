BPOL NRW: Mittels Faustschlags angegriffen - Bundespolizei nimmt 34-Jährigen in Gewahrsam

Dortmund - Witten (ots) - Am Samstagnachmittag (24. August) stellten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof zwei Mädchen in einem schlechten Gesundheitszustand fest. Diese sollen zuvor zur Einnahme von Drogen gezwungen worden sein. Gegen 16:30 Uhr trafen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dortmund auf zwei ...

mehr