POL-LM: +++"Blitzer" beschädigt+++Verkehrsunfall mit Verletzten+++Körperverletzung auf Parkplatz+++Kontrolle Waffenverbotszone

Limburg (ots) - 1. Diebstahl in Hotel, Weilburg, Hainallee, Montag, 09.09.2024, 6:45 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 6:30 Uhr (cw)Zwischen Montag- und Dienstagmorgen ereignete sich in Weilburg ein Diebstahl in einem Hotelgebäude. Zwischen 6:30 Uhr am Montag und 6:45 Uhr am Dienstag verschaffte sich in der Hainallee ...

mehr