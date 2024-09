POL-LM: Handwerker mit Wucherpreisen+++Flucht nach Verkehrsunfall+++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person+++LKW kommt von Fahrbahn ab+++Schwerer LKW-Unfall

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Handwerker mit Wucherpreisen,

Weilmünster, Schulstraße, Donnerstag, 12.09.2024, 15:20 Uhr

(ms) Am Donnerstagnachmittag verlangten unseriöse Handwerker von einer Frau in Weilmünster einen überteuerten Preis. Gegen 15:20 Uhr reparierten unbekannten polnischen Handwerker in der Schulstraße die Dachrinne einer 81-jährigen Frau. Nach verrichteter Arbeit nutzen die Männer die Unerfahrenheit der Frau aus und verlangten einen viel zu hohen Preis, welcher im Missverhältnis zu der erbrachten Leistung stand. Die Seniorin zahlte daraufhin einen Teil des Preises. Anschließend fuhren die Handwerker in einem grünen Mercedes Sprinter mit polnischen Kennzeichen davon. Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei.

2. Flucht nach Verkehrsunfall,

Limburg, Grabenstraße, Diezer Straße, Donnerstag, 12.09.2024, 16:35 Uhr

(ms) In Limburg flüchtete am Donnerstag ein unbekannter Fahrer nach verursachtem Verkehrsunfall. Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem schwarzen Mazda CX-5 die Grabenstraße aus Eschhofen kommend und beabsichtigte nach links auf die Diezinger Straße abbiegen. Der Unbekannte fuhr ebenfalls die Grabenstraße in Richtung Dr. Wolff Straße. Im Kreuzungsberiech machte der Täter mit seinem Fahrzeug einen Schlenker und touchierte im Vorbeifahren den Mazda. Danach entfernte sich der oder die Unbekannte Person ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 3.000 Euro am Mazda. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Limburg, Bundesstraße 8 und Offheimer Weg, Donnerstag, 12.09.2024, 23:40 Uhr

(ms) Donnerstagnacht ereignete sich in Limburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 23:40 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem schwarzen BMW X5 den Offheimer Weg aus Limburg kommend in Richtung Offheim. Gleichzeitig fuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem grauen VW Golf auf der Bundesstraße 8 Richtung Staffel. Auf der Kreuzung zwischen der B 8 und Offheimer weg kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Der 47-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der BMW als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

4. LKW kommt von Fahrbahn ab,

Limburg-Weilburg, Bundesautobahn 3, Freitag, 13.09.2024, 02:30 Uhr

(ms) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam in Limburg-Weilburg auf der Autobahn 3 ein LKW von der Fahrbahn ab und krachte in eine Baustelle. Gegen 02:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger LKW-Fahrer die A 3 von Frankfurt kommend in Richtung Köln. In der Baustelle in Höhe Bad Camberg wurde der Mann von einem hellen Lichtblitz geblendet, woraufhin er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurden mehrere Baustellenabsicherungen beschädigt, auch der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 53.000 Euro geschätzt.

5. Schwerer LKW-Unfall,

Bundesautobahn 3, Raststätte Bad Camberg, Donnerstag, 12.09.2024, 13:15 Uhr

(fs) Auf der Tank- und Raststätte Bad Camberg an der A3 hat sich am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall mit einem LKW ereignet. Der 70-jährige Fahrer des LKW ist um 13.15 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Gebäude eines Stromversorgers auf der Raststätte kollidiert. Hierbei wurde der LKW-Fahrer eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Der Verunfallte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Das Gebäude wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Die Zufahrt zum Tankstellengelände war für mehrere Stunden gesperrt. Über die Höhe des Schadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Auskunft erteilt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (0611) 345-4140, wenn sie etwas gesehen haben.

