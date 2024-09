PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Baustelle eingebrochen +++ Mülltonne abgebrannt +++ Messer in Waffenverbotszone mitgeführt

Limburg (ots)

1. In Baustelle eingebrochen, Bad Camberg-Würges, Riesengebirgsstraße, Mittwoch, 11.09.2024 16.00 Uhr bis Donnerstag, 12.09.2024, 05.40 Uhr

(fs)Diebe hatten es zwischen Mittwoch und Donnerstag auf Gerätschaften einer Baustelle in Bad Camberg - Würges abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu einem Baucontainer auf der Baustelle in der Feldgemarkung außerhalb von Würges und erbeuteten dort diverse hochwertige Gerätschaften. Bei der Tatausführung wurde auch eine Flex-Schleifmaschine verwendet, sodass laute Geräusche entstanden sein müssen. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, teilen sie diese der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit.

2. Mülltonne abgebrannt, Limburg, Holzheimer Straße, Donnerstag, 12.09.2024 1.32 Uhr

(fs)In Limburg ist in den frühen Morgenstunden am Donnerstag eine Mülltonne in Flammen aufgegangen. Zeugen haben die brennende Tonne in der Holzheimer Straße gegen 01.32 Uhr bemerkt und dies der Polizei gemeldet. Skurril war, dass die Zeugen einen Mann neben der Mülltonne feststellen konnten, der beim Brennen zusah. Während der Kontrolle konnte die Polizeistreife feststellen, dass der 26-jährige Mann rohes Fleisch und Brot dabeihatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der 26-Jährige die Mülltonne entzündete, um sich darauf Fleisch zuzubereiten. Sollten Sie beobachtet haben, wie der Mann die Tonne anzündete, können Sie dies der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mitteilen.

3. Messer in Waffenverbotszone mitgeführt, Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 11.09.2024, 20.07 Uhr

(fs)Am Mittwochabend führte die Polizei in Limburg Kontrollen im Bahnhofs- und Stadtgebiet durch und konnte hierbei ein Messer sicherstellen. Eine 23-jährige Dame hatte auf dem Bahnhofsplatz ein Cuttermesser in ihren Taschen. Dies stellt in der Waffenverbotszone eine Ordnungswidrigkeit dar. Das Messer wurde sichergestellt, die junge Frau muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell