PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Getreten und mit Flasche angegriffen +++ Taschendiebstahl +++ Streit am Bahnhof eskaliert

Limburg (ots)

1. Getreten und mit Flasche angegriffen, Limburg, Frankfurter Straße, Samstag, 07.09.2024, 1:50 Uhr

(cw)In Limburg ereignete sich in der Nacht auf Samstag eine Körperverletzung. In der Frankfurter Straße brach gegen 1:50 Uhr zwischen zwei Personen zunächst ein verbaler Streit aus. Dabei blieb es jedoch nicht und der unbekannte Täter schlug einem 24-Jährigen zunächst in das Gesicht. Auch setzte der Angreifer eine Flasche ein und schlug mit dieser gegen den Kopf des jungen Mannes. Der 24-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter wird als 180cm groß, schlank und mit afghanischem Phänotyp beschrieben. Er trug einen Schnurr- und Ziegenbart. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Taschendiebstahl,

Limburg, Domplatz, Sonntag, 08.09.2024, 11:15 Uhr bis 11:30 Uhr

(cw)In Limburg kam es Sonntagvormittag zu einem Taschendiebstahl. Zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr lenkten Unbekannte auf dem Domplatz eine 65-jährige Frau ab, so dass diese nicht bemerkte, als ihr ein weiterer Täter nicht nur den Rucksack öffnete, sondern auch die Geldbörse entwendete. Glück im Unglück hatte die ältere Frau, dass ihr kaum Wertsachen abhandenkamen. Zeuginnen und Zeugen, die am oder rund um den Domplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Streit am Bahnhof eskaliert,

Limburg, Bahnhofsplatz, Sonntag, 08.09.2024, 1:35 Uhr

(cw)Sonntagmorgen eskalierte ein Streit am Bahnhof in Limburg. Einer Frau wurde in den Rücken getreten. Gegen 1:30 Uhr gerieten mehrere Personen im Bereich des Verkehrskreisels mit einer größeren Personengruppe in Streit. Hintergrund waren mitgeführte Glasflaschen seitens der Personengruppe. Mehrere Personen aus der Gruppe, darunter auch ein 32-Jähriger, eskalierten den Streit derartig, dass einem Mann in den Rücken getreten und weitere Personen beleidigt und bedroht worden sind. Zuvor hatten Teilnehmer der größeren Gruppe noch provokant Flaschen auf die Fahrbahn geworfen. Zeuginnen und Zeugen des Angriffs werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

