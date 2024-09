POL-LM: +++Radfahrer flüchtet nach Unfall+++Einbruch in Getränkemarkt +++Unfall unter Alkoholeinfluss+++Betrunkener Radfahrer stürzt+++Diebstahl aus Auto+++Sachbeschädigung an Gaststätte+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Unfallort: 65550 Limburg, Mainzer Straße 4 - Tankstellengelände

Unfallzeit: Samstag, 07.09.24, 21:54 Uhr

Ein Radfahrer fährt einem Pkw gegen die hintere Tür der Fahrerseite und flüchtet im Anschluss. Der Geschädigte stand mit seinem VW-Passat an der Ausfahrt der Tankstelle zur Mainzer Straße. Plötzlich fuhr ein Radfahrer vom Gelände der Tankstelle aus gegen die hintere Tür der Fahrerseite. Dadurch entstand ein Kratzer an der Tür. Der Geschädigte unterhielt sich im Anschluss mit der Unfallverursacher. Dieser entschuldigte sich sogar und wollte selbst die Polizei informieren. Er begann zu telefonieren, fuhr dann aber plötzlich mit seinem Fahrrad weg. Der Geschädigte verfolgte den Flüchtenden eine Zeit, musste dann aber die Verfolgung abbrechen. Personenbeschreibung: männlich, vermutlich deutscher, ca. 55 Jahre, ca. 180 cm kräftig mit Bauch, dunkle Haare, Schnauzbart, Bekleidung: schwarze Hose, schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift vorne, schwarze Schuhe, schwarzer Fahrradhelm Fahrrad: schwarzes Fahrrad, ggf. E-Bike mit LED-Lampe, an den Speichen des Vorder- als auch Hinterrades sind Reflektoren angebracht Hinweisgeber / Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 zu melden.

2. Einbruch in Getränkemarkt

Tatort: 65614 Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße

Tatzeit: Sonntag, 08.09.2024, 02:40 Uhr

Unbekannte durchschnitten ein Absperrgitter und hebelten eine Tür zum Verkaufsraum eines Getränkemarktes auf. Sie entwendeten Zigaretten und Alkoholika in noch nicht bekannter Höhe.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 9386-0 oder der Kriminalpolizei Limburg in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht

Tatort: L 3046 Gemarkung 35794 Mengerskirchen

Tatzeit: Samstag, 07.09.2024, 12:45 Uhr

Ein Pkw geriet Ortsausgang Mengerskirchen in Fahrtrichtung Waldernbach auf die Gegenfahrbahn und beschädigte einen entgegenkommenden VW Polo, an dem an der Fahrerseite Schäden entstanden sind. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es gibt Hinweise auf ein Teilkennzeichen des verursachenden Pkw, die Ermittlungen dazu dauern noch an. Mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Tatort: L 3022 zwischen Runkel-Hofen und Beselich-Niedertiefenbach

Tatzeit: Samstag, 07.09.2024, gg. 00:00 Uhr

Die Fahrerin eines Peugeot befuhr die Straße zwischen Hofen und Niedertiefenbach und touchierte vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses eine Leitplanke. Die Fahrerin konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund des Alkoholeinflusses wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro.

5. Betrunkener Fahrradfahrer

Tatort: 35789 Weilmünster, Mühlweg

Tatzeit: Sonntag, 08.09.2024, 00:55 Uhr

Ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer stürzte vermutlich wegen Alkoholgenusses mit seinem Fahrrad und musste im Krankenhaus Weilburg ärztlich behandelt werden. Aufgrund des Alkoholeinflusses wurden bei dem Fahrradfahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

6. Sachbeschädigung Weilburg

Tatort: Weilburg, Mauerstraße 2

Tatzeit: Nacht von Freitag, 06.09.24 auf Samstag, 07.09.24

Unbekannte beschädigten an einer Gaststätte eine Scheibe zum Gastraum und einen Blumenkübel der Stadt Weilburg auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

7. Diebstahl aus Auto

Tatort: 65549 Limburg, Wasserhausweg - Parkplatz unter der Lichfieldbrücke Tatzeit: Sonntag, 01.09.24, 17:00 Uhr - Freitag, 06.09.24, 18:25 Uhr

Ein unbekannter Täter öffnete das Auto über ein halb geöffnetes Fenster und entwendet Bargeld, ein Messer und Turnschuhe. Die Geschädigte parkte ihr Auto, einen schwarzen VW Golf mit Limburger Kennzeichen unter der neuen Lahnbrücke. Vermutlich vergaß sie das Fenster der Beifahrertür komplett zu schließen. So konnten ein unbekannter Täter die Tür des Fahrzeuges öffnen und 50,-EUR Bargeld, ein Klappmesser und ein paar Turnschuhe stehlen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

