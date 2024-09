PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kennzeichendiebstahl, Täter auf Flucht ertappt +++ Person mit Revolver auf L3030 +++ Körperverletzung und Bedrohung auf der Kirmes in Villmar

Limburg - Weilburg (ots)

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Verkehrsunfallflucht,

Limburg, Weilburger Straße 1, Donnerstag, 05.09.2024, 07:45 - 12:00 Uhr

Am Donnerstag dem 05.09.2024 in der Zeit zwischen 7:45 Uhr und 12:00 Uhr kam es in der Weilburger Straße in Limburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw's. Der Unfallverursacher kam seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach und entfernte sich unmittelbar vom Unfallort. Der Unfallschaden beläuft sich derzeit auf 1500,00 EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Betrugsmasche am Limburger Bahnhof,

Limburg, Hauptbahnhof, Samstag, 31.08.2024, 11:00 Uhr

Zwei weibliche Täterinnen sprachen Passanten im Bereich des Limburger Bahnhofs an. Sie gaben vor, dass ihre Bankkarte beschädigt sei. Die Passanten wurden um 100 EUR Bargeld gebeten. Im Gegenzug würden 100 EUR per Banküberweisung an die Passanten transferiert. Nach Aushändigung des Bargeldes sowie der Bankverbindung kam es jedoch nicht mehr zu einer Überweisung.

Die Polizei Limburg warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Limburger Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

3. Diebstahl von Kürbissen und Wassermelonen,

Langendernbach, Mainzer Straße, Freitag, 06.09.2024, 16:00 - 18:00 Uhr

Am Freitag dem 06.09.2024 zwischen 16:00 und 18:00 Uhr kam es in Langendernbach in der Mainzer Straße in einem Garten zum Diebstahl von Kürbissen sowie Wassermelonen. Die bisher unbekannten Täter konnten durch einen Anwohner fotografiert werden. Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden bereits aufgenommen. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Kennzeichendiebstahl, Täter auf Flucht ertappt,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Samstag, 07.09.2024, 08:20 Uhr

Am Morgen des 07.09.2024 gegen 08:20 Uhr entwendet ein männlicher Täter das vordere Kennzeichen eines Pkw. Als er sich vom Tatort entfernt, wird er von einem Zeugen angesprochen woraufhin er schlagartig die Flucht in Richtung Neumarkt ergreift. Der Täter konnte vom Zeugen wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, Südländer, weißer Pullover, dunkle Jacke bis zu den Knien.

Hinweise zur Tat und/oder dem Täter nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Person mit Revolver auf L3030

L3030 zwischen Erbach und Schwickershausen, Samstag 07.09.2024, 08:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 07.09.2024 wurde der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer eine fußläufige männliche Person auf der L3030 zwischen Erbach und Schwickershausen gemeldet. Diese Person würde einen Revolver mit sich führen. Die Polizei Limburg begab sich unmittelbar mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Der Verkehr wurde zeitweise gesperrt und die Strecke nach Personen abgesucht. Letztlich konnte ein Passant auf dem Heimweg einer Feier angetroffen werden der lediglich eine Bierflasche und ein Bierglas in den Händen hielt.

6. Körperverletzung und Bedrohung auf der Kirmes in Villmar

65606 Villmar, König-Konrad-Straße, Samstag, 07.09.2024, 00:25 Uhr

Bei einer handfesten Auseinandersetzung auf der Villmarer Kirmes wurden am frühen Samstagmorgen ein 19-jähriger Mann aus Villmar und eine 18-jährige Frau verletzt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wurde die Geschädigte von einer Frau zuerst geschubst und an den Haaren gezogen. Als der 19-jährige versuchen wollte den Streit zu schlichten, wurde er plötzlich von der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Während den Streitigkeiten sollen die beiden o.a. Geschädigten die Frau bedroht haben. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06471/9386-0 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

