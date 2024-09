PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbruch +++ Reifen zerstochen +++ Unfallflucht mit verletzter Person +++ Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Sonntag, 25.08.2024, 10 Uhr bis Mittwoch, 04.09.2024, 15:45 Uhr

(cw)In Dornburg-Frickhofen ereignete sich zwischen dem 25.08.2024 und 04.09.2024 ein Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte drangen durch ein Kellerfenster in ein Haus in der Langendernbacher Straße ein, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und verließen das Anwesen wieder. Hinweise auf das Stehlgut liegen nicht vor. Die Polizei hofft auf Hinweise und bittet Zeugen, die zwischen dem 25.08 und 04.09. verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Reifen zerstochen,

Hadamar, Kreuzweg, Dienstag, 03.09.2024, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 04.09.2024, 2 Uhr

(cw)In Hadamar wurden in der Nacht auf Mittwoch an einem abgestellten PKW die Reifen zerstochen. Ein VW-Polo war zwischen 21:30 Uhr und 2 Uhr im Kreuzweg geparkt, als ein Unbekannter in alle vier Reifen mit einem spitzen Gegenstand stach und die Reifen zerstörte. Der Sachschaden wird auf 400 Euro beziffert. Die Polizei Limburg nimmt Hinweise zur Tat oder zum Täter unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Unfallflucht mit verletzter Person,

Elz, Limburger Straße/Freiherr-von-Stein-Straße, Mittwoch, 04.09.2024, 6:30 Uhr

(cw)In Elz kam am Mittwochmorgen eine Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich. Die 57-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Limburger Straße in Richtung Limburg, als gleichzeitig ein weißer PKW aus der Freiherr-v.-Stein-Straße in die Limburger Straße einbiegen wollte und die Vorfahrt der Frau missachtete. Die 57-Jährige musste abbremsen, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

