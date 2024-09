PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Motorraddiebstahl +++ Sachbeschädigung in Solarpark +++ Reifen zerstochen +++ Fahrer bei Unfall leicht verletzt +++ Zusammenstoß mehrerer PKW

1. Motorraddiebstahl,

Hadamar, Neugasse, Sonntag, 01.09.2024, 20:15 Uhr bis Montag, 02.09.2024, 6:30 Uhr

(cw)Diebe stahlen in Hadamar zwischen Sonntagnacht und Montagmorgen ein Motorrad und ein Pedelec. Zwischen 20:15 Uhr und 6:30 Uhr verschafften sich die Täter in der Neugasse Zutritt in eine Garage. Aus dieser stahlen sie anschließend nicht nur ein rot/oranges Pedelec der Marke "Crussis", sondern auch eine dort abgestellte rot/schwarze "Kawasaki Versys" mit dem amtlichen Kennzeichen LM-PE 58. Wenn Sie eines der Fahrzeuge gesehen oder Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung an Solarpark,

Waldbrunn, Ellarer Straße, Samstag, 31.08.2024 bis Sonntag, 01.09.2024, 20:30 Uhr

(cw)In der Nähe eines Solarparks in Waldbrunn kam es im Laufe des Wochenendes zu mehreren Sachbeschädigungen. Die Polizei sucht Zeugen. Am Sonntagabend bemerkten Mitarbeiter der Anlage in der Ellarer Straße, dass an mehreren Stellen Teile des Zaunes durch Unbekannte mutwillig beschädigt worden waren. Eine der Beschädigungen ereignete sich zwischen Samstag- und Sonntagabend. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Reifen zerstochen,

Waldbrunn-Fussingen, Bergstraße, Samstag, 31.08.2024, 17 Uhr bis Sonntag, 01.09.2024, 17 Uhr

(cw)Im Waldbrunner Ortsteil Fussingen wurde zwischen Samstag- und Sonntagabend ein Reifen eines Kastenwagens zerstochen. Ein unbekannter Täter zerstach zwischen 17 Uhr am Samstag und Sonntag in der Bergstraße den linken Vorderreifen eines dort abgestellten Ford Transit. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Fahrer bei Unfall leicht verletzt,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Sonntag, 01.09.2024, 23:28 Uhr

(cw)Sonntagnacht beschäftigte die Polizei in Hadamar ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Der 30-jährige Fahrer eines Peugeot fuhr gegen 23:30 Uhr die Mainzer Landstraße in Richtung Limburg, als er unvermittelt von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Straßenrand geparkten Golf stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf einen Dacia geschoben. Der 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Peugeot als auch der Golf waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 9.000 Euro beziffert. Damit nicht genug, stellten die Beamten bei dem Mann den Geruch von Alkohol fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille, weswegen nicht nur eine Blutentnahme durchgeführt, sondern auch der Führerschein einbehalten wurde. Der 30-Jährige muss sich nun auch einem Ermittlungsverfahren stellen.

Beitrag der Autobahnpolizei

5. Zusammenstoß mehrerer PKW,

Bereich Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Sonntag, 01.09.2024, 11:52 Uhr

(cw)Auf der Bundesautobahn 3 kam es Sonntagmittag im Bereich Bad Camberg zu einem größeren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW und Verletzten. Ein Stauende zwischen den Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg war der Auslöser zu dem Verkehrsunfall auf der A3. Ein 32-Jähriger musste am Ende des Staus stark abbremsen, was ein 52-Jähriger zu spät bemerkte. Doch auch weitere Verkehrsteilnehmer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Verkehrsunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen und sechs leicht verletzten Personen kam. Der linke Fahrstreifen war für etwa vier Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird nach erster Einschätzung auf mindestens 55.000 Euro geschätzt. Die glücklicherweise nur leicht verletzten Personen wurden teilweise in umliegende Krankenhäuser gebracht oder konnten an der Unfallstelle bleiben. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnpolizei Medenbach unter der Rufnummer (0611) 345 - 4140 zu melden.

