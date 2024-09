PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefährliche Körperverletzung+++Einbruch in Feuerwehrgerätehaus+++Sachbeschädigung+++Unfall mit verletztem Motorradfahrer+++Unfall mit Alkohol+++Verletzte Radfahrerin+++Unfallflucht Weilburg+++

Limburg

1.Gefährliche Körperverletzung Bad Camberg Tatort: 65520 Bad Camberg, Limburger Straße 63, Parkplatz Tatzeit: Samstag, 31.08.2024, 01:00 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstag, 31.08.2024 um 01:00 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Limburger Straße in Bad Camberg. Eine circa achtköpfige Personengruppe griff die zwei 24 und 35 Jahre alten Männer aus Bad Camberg mit Pfefferspray an. Diese flüchteten sich zu einem nahe gelegenen Lokal. Die Täter folgten den Opfern, wurden allerdings durch die Gäste sowie das Personal am Betreten der Lokalität gehindert und flüchten daraufhin. Ein Rettungswagen wurde zur Behandlung hinzugezogen. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431 91400 um Hinweise zur Tat.

2.Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Merenberg-Rückershausen

Tatort: 35799 Merenberg, Hauptstraße

Tatzeit: Freitag, 16.08.2024, 00:00 Uhr und Freitag, 30.08.2024, 20:30 Uhr

Sachverhalt:

In der Zeit zwischen Freitag, 16.08.2024, 00:00 Uhr und Freitag, 30.08.2024, 20:30 Uhr wurde das Feuerwehrgerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Rückershausen, 35799 Merenberg, Hauptstraße, Ziel von unbekannten Tätern. Diese hebelten mit einem entsprechenden Hebelwerkzeug ein Fenster auf und gelangten durch dieses in den Innenraum des Gebäudes. Hier traten der oder die Täter eine Tür zum Schankraum ein. Dort wurde eine schwarze Geldkassette mit Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500,-EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

3.Sachbeschädigung an Glastür

Tatort: 65549 Limburg a. d. Lahn, Nonnenmauer Tatzeit: Freitag, 30.08.2024, 23:18 Uhr

Sachverhalt:

Am Freitag, 30.08.2024 um 23:18 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Glastür in der Nonnenmauer in Limburg. Ein Zeuge war auf streitende Männer aufmerksam geworden. Die Gruppe löste sich auf und einer der Beteiligten lief die Nonnenmauer entlang. Unmittelbar darauf ging dort die Scheibe einer Eingangstür zu Bruch. Durch den unbekannten Täter wurde die Scheibe beschädigt.

Die Person wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - deutsche Sprache - kräftige Statur - helles/weißes Oberteil - helle lange Hose - kurze dunkle Haare

Eine Fahndung führte nicht mehr zum Antreffen der Person. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431 91400 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen.

4.Unfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer Unfallort: 65551 Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße Höhe Am Wingert Unfallzeit: Freitag, 30.08.2024, 13:14 Uhr

Sachverhalt:

Am Freitag, 30.08.2024 um 13:14 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads die Straße Am Wingert in Limburg-Lindenholzhausen um in die Frankfurter Straße in Richtung Niederbrechen einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 37-jährigen Fahrers eines PKW Ford, der aus Lindenholzhausen kommend, ebenfalls in Richtung Niederbrechen unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrer des Leichtkraftrads schwer verletzt. Er wurde zur medizinischen Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

5.Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke mit hohem Sachschaden Unfallort: 35796 Weinbach, Hofstraße 13 Unfallzeit: Samstag, 31.08.2024, 02:20 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstag, 31.08.2024 um 02:20 Uhr befuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Weilburg die Hofstraße in 35796 Weinbach in Fahrtrichtung Hauptstraße. Beim Versuch an zwei ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen vor der Hausnummer 13 vorbei zu fahren, verlor der 38-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in das hintere der beiden geparkten Fahrzeuge. Dieses Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das zweite geparkte Fahrzeug geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahmen wurde bei dem 38-Jährigen ein Konsum alkoholischer Getränke festgestellt. Er wurde für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation verbracht und der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren in der Sache eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 53000,- EUR

6.Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin Unfallort: 65549 Limburg, Diezer Straße, Kreisverkehr Tilemannstraße Unfallzeit: Freitag, 30.08.2024, 21:21 Uhr

Sachverhalt:

Eine 15-jährige Radfahrerin befuhr am Freitag, 30.08.2024 um 21:21 Uhr die Diezer Straße in Limburg in Richtung Diez um im dortigen Kreisverkehr in die Tilemannstraße abzubiegen. Der 39-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die Diezer Straße in die gleiche Richtung. Der PKW Fahrer übersah die Radfahrerin und kollidierte mit ihrem Hinterrad. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Diese mussten im Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

7.Verkehrsunfallflucht Weilburg

Unfallort: 35781 Weilburg, Langgasse 8, dortige Parklücken Unfallzeit: Freitag, 30.08.2024, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr

Sachverhalt:

Am Freitag, 30.08.2024 um 15:00 Uhr parkte ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Weilburg sein Fahrzeug, einen silbernen Seat-Ibiza, in der Parkreihe vor der Langgasse 8 in 35781 Weilburg. Als er gegen 15:30 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er Kratzer am vorderen linken Kotflügel und der Stoßstange feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. An dem silbernen Seat-Ibiza des 55-Jährigen entstand ein Sachschaden von circa 1000,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

