POL-LM: +++ Mülltonnenbrand +++ Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

1. Mehrere Mülleimer in Brand,

Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße, Montag, 27.08.2024, 15:15 Uhr bis Dienstag, 27.08.2024, 15:35 Uhr

(cw)Dienstagnachmittag gerieten in Limburg-Eschhofen mehrere Mülltonnen in Brand. Zwischen 15:15 Uhr und 15:35 Uhr meldeten Zeugen am Bahnhof mehrere brennende Mülltonnen, welche schnell gelöscht wurden und keinen weiteren Schaden verursachten. Nach aktuellem Stand wird von einer vorsätzlichen Entzündung ausgegangen. Zeugen der Tat waren gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Tödlicher Verkehrsunfall,

Weilburg-Odersbach, Am Steinbühl, Mittwoch, 28.08.2024, 08:30 Uhr

(cw)Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen in Weilburg-Odersbach. Ein Mann kam dabei ums Leben. Um 08:30 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Steinbühl" gemeldet. Dort war ein Rentner mit seinem Skoda von der Straße abgekommen. Durch Rettungskräfte wurde Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die jedoch nicht erfolgreich waren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion beauftragt, nach aktuellem Stand muss von einem medizinischen Notfall als Ursache ausgegangen werden. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

