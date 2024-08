PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Unfallflucht im ICE-Bahnhofsgebiet +++ Krankollision mit Brücke +++

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht im ICE-Bahnhofsgebiet, Limburg, Brüsseler Straße, Sonntag, 25.08.2024 18:30 Uhr - 26.08.2024 10:00 Uhr

(KG) Im Zeitraum von Sonntagabend auf Montagmorgen ist es im Limburger ICE-Bahnhofsgebiet zu einer Unfallflucht gekommen. Der Fahrer oder die Fahrerin war mit einem bisher unbekannten Fahrzeug gegen eine auf Höhe der Brüsseler Straße 5 stehende Straßenlaterne gefahren und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Sattelzugmaschine mit Kran kollidiert mit Brücke, Oberbrechen, Bundesstraße 8/Weyerer Straße, Montag, 26.08.2024, 15:45 Uhr

(KG) Auf der Bundesstraße 8 in Höhe des Brechener Ortsteils Oberbrechen kam es am Montagnachmittag zu einem größeren Sachschadensunfall mit einer Sattelzugmaschine. Der Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 8 aus Richtung Bad Camberg kommend in Richtung Limburg, als es gegen 15:45 Uhr auf Höhe einer der die Fahrbahn überquerenden Brücke "Werschauer Weg" zum Unfall kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Kran, welche auf der Zugmaschine transportiert wurde, nicht ordnungsgemäß eingefahren und gesichert gewesen, sodass dieser beim Unterqueren der Brücke mit dieser kollidierte. Durch den Zusammenstoß mit der Brücke kippte der Kran auf der Ladefläche der Zugmaschine und schliff mit dem Aufbau bis zum Halt des Gespanns mehrere Meter über die Fahrbahn. Bei dem Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. An der Brücke entstand leichter Sachschaden, der die weitere Nutzung dieser nicht beeinträchtigt. Auf dem Fahrbahnbelag entstand ebenfalls Sachschaden. Der Schaden an der Sattelzugmaschine alleine beläuft auf ca. 50.000 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell