PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbrüche +++ Einbruch in Taxiunternehmen +++ Motorradunfall

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Löhnberg, Forsthausstraße, Donnerstag, 22.08.2024, 18:30 Uhr bis Samstag, 24.08.2024, 10:45 Uhr

(cw)Zwischen Donnerstag und Samstag brachen Unbekannte in ein Haus in Löhnberg ein. Zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag suchten Täter ein Einfamilienhaus in Löhnberg heim. Nachdem die Täter zunächst auf verschiedenen Wegen scheiterten, in das Haus einzudringen, schlugen sie eine Scheibe der Haustür ein. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Nach aktuellem Stand wurde ein mittlerer vierstelliger Betrag erbeutet. Die Kriminalpolizei in Limburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

2. Wohnungseinbruch in Beselich,

Beselich-Schupbach, Obertiefenbacher Straße, Freitag, 23.08.024, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.08.2024, 12:30 Uhr

(cw)In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Wohnungseinbruch in Beselich. Zwischen 19:00 Uhr und 12:30 Uhr suchten die Täter ein Einfamilienhaus in der Obertiefenbacher Straße in Schupbach heim. Nachdem die Täter über die Kellertür in das Haus eingebrochen waren, durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Die Art des Schmucks ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Taxiunternehmen,

Weilburg, Hauptstraße, Montag, 26.08.2024, 2:19 Uhr bis 4:13 Uhr

(cw)In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in ein Gebäude in Weilburg ein. Zwischen 2:19 Uhr und 4:13 Uhr durchsuchten zwei Täter ein Taxiunternehmen in der Hauptstraße. Nachdem die beiden Einbrecher über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen waren, dursuchten sie sämtliche Räume und rissen ein Tresor aus der Wand. Auch vor dem Haus geparkte Taxen wurden von den Tätern durchsucht. Der Wert der Beute ist bisher nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht im Umkreis des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 mit der Kriminalpolizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfall mit zwei Kradfahrern - zwei Schwerverletzte, Bereich Bad Camberg, Landesstraße 3030, Sonntag 25.08.2024, 14:20 Uhr

(kg)Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3030 im Bereich Bad Camberg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Nach ersten Ermittlungen befuhr gegen 14:20 Uhr ein 37-jähriger Kradfahrer aus dem Hochtaunuskreis die L3030 aus Richtung Usingen kommend in Richtung Schwickershausen. Im Kurvenbereich geriet der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 67-jährigen Motorradfahrerin aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Beide Fahrer stürzten und erlitten dabei Verletzungen. Die alarmierten Rettungskräfte, sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwickershausen und Dombach, waren schnell vor Ort und begannen umgehend mit der Versorgung der Verletzten. Die L3030 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die 67-jährige Motorradfahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 37-jährige Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine ein Krankenhaus geflogen werden. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im Wert von 9.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Limburg Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell