POL-LM: +++Körperverletzung+++gefährliche Körperverletzung+++Sachbeschädigung an Pkw+++Diebstahl von Geldbörse und Rucksack+++

Limburg (ots)

1. Körperverletzung auf der Kirmes in Runkel

Tatort: 65594 Runkel, Lahngasse - Kirmeszelt

Zeit: Samstag, 24.08.24, 01:18 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung zweier junger Erwachsener im Kirmeszelt schritt der Sicherheitsdienst ein. Unter welchen Umständen der 24-jährige Geschädigte verletzt wurde ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Mit Kette geschlagen und verletzt

Tatort: 65549 Limburg, Im Ansper 5

Zeit: Freitag, 23.08.24, 18:00 Uhr

Der Geschädigte wurde von dem, bisher namentlich nicht bekannten Täter, mit einem Fahrradketten ähnlichen Gegenstand geschlagen und verletzt. Beide Personen trafen sich auf der Straße und gerieten dort in Streit. In dessen Verlauf schlug der Täter mit einer Kette auf den 51-jährigen Geschädigten ein. Er wurde dabei am Rücken und Hinterkopf verletzt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter 06431/9140-0 zu melden.

3. Sachbeschädigung an Pkw

Unfallort: 65549 Limburg, Johann-Boppe-Straße 17 - Tiefgarage

Unfallzeit: Donnerstag, 22.08.24, 08:00 Uhr - Samstag, 23.08.24, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter verkratzen die Beifahrerseite eines schwarzen Audi RS Q3 Sportback. Es entstand Sachschaden von 6000 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl einer Geldbörse aus Rucksack

Unfallort: 65549 Limburg, Grabenstraße 50 - Straßencafé

Unfallzeit: Freitag, 23.08.24 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr

Unbekannter Täter entwendeten die Geldbörse der Geschädigten aus deren abgelegten Rucksack. Die 62-jährige Geschädigte befand sich in einem Café. Dort hatte sie ihren Rucksack auf einen benachbarten Stuhl abgelegt. Unbemerkt entwendete der oder die Täter die Geldbörse aus dem Rucksack. Diebesgut ist eine schwarze Geldbörse mit roten Streifen. Inhalt ca. 200,-EUR Bargeld und diverse Personalkarten.

Hinweisgeber / Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 zu melden.

5. Diebstahl eines Rucksacks

Unfallort: 65549 Limburg, Joseph-Heppelstraße 1a - Gaststätte Außenbereich

Unfallzeit: Freitag, 23.08.24 09:10 Uhr

Ein unbekannter männlicher Täter entwendeten den abgelegten Rucksack Geschädigten. Der 35-jährige Geschädigte befand sich im Außenbereich des Restaurants. Dort hatte er auch seinen Rucksack abgelegt. Als er kurz in das Restaurant ging, nutzte dies ein Täter aus, griff sich den Rucksack durch eine Hecke und flüchtete. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,-EUR.

Täterbeschreibung:

männlich, ca 180 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, Bart, Der Täter trug keine Schuhe, eine kurze schwarze Hose, schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck

Hinweisgeber / Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 zu melden.

