POL-STD: Bänke und Tische an einer Grundschule mit u.a. verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - Bisher unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht zwischen 19:00 h und 05:45 h in Buxtehude in der Straße "Am Stadtgraben" einen dort in einer Parklücke abgestellten SUV geknackt und entwendet. Der weiße Ford EDGE hat das Kennzeichen STD-WK 871 und stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar. Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat ...

