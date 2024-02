Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsbehinderungen durch liegen gebliebenen Lkw

55765 Birkenfeld (ots)

Am 01.02.2024 kam es im Stadtbereich Birkenfeld kurz vor dem Kreisverkehr an den Straßenzügen Friedrich-August-Straße und Schneewiesenstraße zum Rückstau infolge eines liegen gebliebenen Lkw. Gegen 16:45 Uhr blieb der Lkw nach einem Schaden am Getriebe kurz vor der Einfahrt in den Kreisverkehr stehen und konnte durch den 48 Jahre alten Fahrer nicht mehr bewegt werden. Ein Pannenservice wurde seitens des Fahrers zwecks Reparatur beauftragt. Die Reparatur konnte gegen 20:00 Uhr beendet werden. Bis zu dieser Zeit sicherte die Polizei Birkenfeld die Gefahrenstelle ab. Der Verkehr konnte fließen, sodass trotz einsetzenden Feierabendverkehrs Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer im erträglichen Rahmen blieben. Es musste leider festgestellt werden, dass einzelne Verkehrsteilnehmer durch zügiges Einfahren in den Gefahrenbereich sowie durch fahrlässiges Übersehen der Zeichen und Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten auffielen. In diesem Zusammenhang ruft die Polizei alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, insbesondere an erkennbaren Gefahrenstellen die Geschwindigkeiten zu reduzieren und zu jeder Zeit bremsbereit zu sein.

