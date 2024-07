POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck - Landwirtschaftliche Fläche nördlich der Ortschaft Bentierode Am Freitag, den 05.07.2024, gegen 14:55 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Spaziergänger bei der Polizei in Bad Gandersheim gemeldet, dass soeben ein Segelflugzeug sehr tief an der Ortschaft Bentierode vorbeigeflogen sei. Der Segelflieger sei in so niedriger Höhe ...

mehr