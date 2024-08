PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Körperverletzung +++ Anhänger gestohlen +++ Kontrollen Sichere Innenstadt

Limburg (ots)

1. Auf dem Bahnhofsplatz geschlagen,

Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 21.08.2024, 18:45 Uhr

(cw)Am Mittwochabend kam es in Limburg zu einer Körperverletzung. Um 18:45 Uhr wurde auf dem Bahnhofsvorplatz ein 30-Jähriger von zwei Personen zunächst nach Zigaretten gefragt. Als er dies verneinte, schlug ihn einer der Täter mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Auch der zweite Täter griff den 30-Jährigen körperlich an. Anschließend flüchteten die beiden. Der erste Schläger wird als circa 30-jähriger Mann mit arabischem Phänotyp beschrieben. Er habe kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart mit kahlen Stellen. Zu der zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. PKW-Anhänger gestohlen,

Löhnberg, Pfanner Hof, Dienstag, 20.08.2024,16:00 Uhr bis Mittwoch, 21.08.2024, 8:00 Uhr

(cw)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in Löhnberg ein PKW-Anhänger gestohlen. Zwischen 16:00 Uhr und 8:00 Uhr hatte der Besitzer seinen PKW-Anhänger in Löhnberg auf einem Hof abgestellt. Von dort wurde er dann gestohlen, nachdem der Täter die Sicherung überwunden hatte. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein Modell der Firma "Humbaur" zum Transport von PKW mit dem angebrachten Kennzeichen "WEL-EC 23". Wer Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Anhängers machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Kontrollen "Sichere Innenstadt",

Stadtgebiet Limburg, Mittwoch, 21.08.2024, 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(cw)Am gestrigen Abend führte die Polizei in Limburg erneut Kontrollen im Bahnhofs- und Stadtgebiet durch. Zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr bestreiften uniformierte Kräfte der Landespolizei, teils zu Fuß, den Innenstadtbereich. Im Fokus stand insbesondere die neu verfügte Waffenverbotszone am Bahnhof. Insgesamt kontrollierten sie 48 Personen. Erfreulicherweise kam es zu keinen Verstößen innerhalb der Waffenverbotszone. Zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern zeigten, dass die neue Waffenverbotszone bereits wahrgenommen und die vermehrten Kontrollen begrüßt werden. Im Rahmen des Konzeptes "Sichere Innenstadt" werden Stadt und Polizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Limburger Innenstadt Präsenz zeigen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell