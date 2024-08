PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.08.2024:Verstoß Waffenverbotszone +++ Verkehrsunfall mit Verletzten

Limburg (ots)

Person mit Messer in Waffenverbotszone,

Limburg, Hauptbahnhof, Samstag, 17.08.2024, 22:23 Uhr

(cw)Bereits am Samstagabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz auf dem Bahnsteig in Limburg.

Besorgte Passanten verständigten gegen 22:20 Uhr die Polizei, dass sich in einem Zug im Bahnhof zwei Personen befinden würden, welche mit einem Messer und einem Teleskopschlagstock hantiert hätten. Zwischenzeitlich waren die Personen ausgestiegen und konnten auf dem Bahnsteig angetroffen und kontrolliert werden. Beide Personen, ein 22-Jähriger und eine 20-Jährige, zeigten sich einsichtig und gaben an, die Gegenstände zur Selbstverteidigung bzw. aus Sammelinteresse in Frankfurt erworben zu haben. Da sich beide jedoch in der neu verfügten Waffenverbotszone befanden bzw. das Führen eines Teleskopschlagstocks per se verboten ist, wurden gegen beide Ordnungswidrigkeitenanzeigen eröffnet. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Auffahrunfall mit vier Beteiligten,

Limburg, Bundesstraße 8 / Offheimer Weg, Montag, 19.08.2024, 12:01 Uhr

(vb) Am Montagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 8 in Limburg ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem blauen VW Passat, gefolgt von einer 48-Jährigen in ihrem blauen VW Golf und einer 24-Jährigen in einem weißen Hyundai Tucson die Bundesstraße 8 aus Richtung B49 kommend in Richtung Staffel. Auf Höhe des Offheimer Wegs hielten die drei Fahrzeuge verkehrsbedingt an der rot zeigenden Ampel. Der herannahende 70-jährige VW-Fahrer übersah die stehenden Pkw und fuhr beinahe ungebremst von hinten auf diese auf. Dadurch schob er die drei Pkw aufeinander. Die Hyundai-Fahrerin und der Unfallverursacher werden leicht verletzt. Die Fahrzeuge der beiden Personen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An allen vier Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 23.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell