Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Lkr. Konstanz) Sattelzeug auf A81 umgekippt (29.06.2024)

Engen (ots)

Glück im Unglück hatte der 40-jährige Fahrer eines Sattelzuges, welcher am Samstagmorgen auf der A81 auf Höhe der Tank- und Rastanlage Engen umgekippt ist. Der mit Sekt beladene Lkw war gegen 07:00 Uhr in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gespann verlor. Der Sattelzeug kollidierte mit der Schutzplanke und kippte schließlich um. Der 40-Jährige Fahrer wurde hierbei aus seinem Führerhaus geschleudert und wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Der umgestürzte Sattelzug kam quer zur Fahrbahn zum Liegen, wodurch die A81 in südliche Richtung komplett blockiert wurde. Nach kurzfristiger Sperrung konnte der Verkehr über die Tank- und Rastanlage Hegau West an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Auf der A81 bildete sich zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen ein erheblicher Rückstau von zwischenzeitlich ca. 13 km. Da neben dem geladenen Sekt auch Betriebsmittel am Lkw ausgelaufen waren, wurde die Freiwillige Feuerwehr Engen und Singen mit neun Einsatzfahrzeugen zur technischen Hilfeleistung an die Einsatzörtlichkeit beordert. Die Autobahnmeisterei Engen kümmert sich bis auf Weiteres zusammen mit einer Fachfirma um die Bergung des Lkw und der Ladung, welche zur Stunde weiterhin andauert. Am Sattelzug sowie der prickelnden Ladung entstand Totalschaden, welcher auf mindestens 200.000 Euro eingeschätzt wird. Die Experten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell