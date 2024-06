Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald/ Schwarzwald-Baar Kreis) VU-Flucht mit Zeugenaufruf

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13.00 Uhr befuhr ein 17-jähriger E-Bikefahrer die Mönchweilerstraße in Königsfeld in Fahrtrichtung Hardt. Der Radfahrer wollte dann an der Kreuzung Friedrichstraße/Mönchweilerstraße nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Hierfür ordnete er sich linksseitig auf der Fahrbahn ein und zeigte seine Abbiegeabsicht auch mittels Handzeichen an. Als er nun nach links lenkte, überholte ihn zeitgleich ein 50-jähriger Pkw-Führer, welcher die Mönchweilerstraße hinter ihm in gleiche Fahrtrichtung befuhr. Dies führte zur Kollision mit dem ordnungsgemäß abbiegenden Radfahrer.

Nach dem Unfall hielt der Fahrer des Opel kurzzeitig an und machte den Radfahrer für das Unfallgeschehen verantwortlich. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben sich unter der Nummer 07724 9495-00 beim Polizeirevier Sankt Georgen zu melden.

