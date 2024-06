Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: KORREKTUR => (Bräunlingen, Lkrs SBK) 2,5-jähriges Mädchen nimmt Reißaus (28.06.2024)

Bräunlingen (ots)

Am heutigen Nachmittag, kurz vor 15 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass ein 2,5-jähriges Mädchen von seinem Wohnort in 78199 Bäunlingen ausgebüchst sei. Auf Grund dessen, dass sich der Wohnort in unmittelbarer Nähe zur "Breg" befindet wurden sofort eine Vielzahl an Rettungskräften wie Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt, als auch mehrere Streifenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber zur Suche entsendet und eingesetzt. Noch vor Eintreffen aller Suchkräfte konnte das Kind nach kurzer Zeit zu Hause unversehrt angetroffen/ aufgefunden werden. Offensichtlich hatte es sich in einem unbemerkten Moment zurück ins Haus geschlichen.

