Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in der Hauptstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 05.06.2024, sind in der Hauptstraße in Murg drei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 10:50 Uhr war es zunächst zum Zusammenstoß zwischen einem in Richtung Ortsmitte fahrenden 80-jähriger SUV-Fahrer und einem entgegenkommenden 62-jährigen Citroen-Fahrer gekommen. In der Folge geriet der weiterfahrende SUV nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Kleinwagen. Dessen 74 Jahre alte Fahrer hatte noch versucht, auszuweichen. Alle drei Fahrer wurden verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell