Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sexueller Übergriff in einer Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise (26.06.2024)

Konstanz (ots)

Wie der Polizei erst gestern angezeigt worden ist, hat ein Unbekannter eine Frau am Mittwochabend in einer Gaststätte sexuell belästigt. Die 60-Jährige hielt sich gegen 19 Uhr in einem Lokal in der Niederburg auf. Als sie sich auf die Toilette begab, sprach sie im Vorraum ein unbekannter Mann an und bat sie um Hilfe, da ihm angeblich etwas heruntergefallen sei. In der Folge drehte sich die Frau um und kam der Bitte nach, woraufhin er sie packte und bedrängte. Nachdem sich die 60-Jährige mit Kräften zur Wehr setzte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Inselgasse.

Zu dem Angreifer liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 20-30 Jahre alt, ungefähr 170 - 172 Zentimeter groß, muskulös aber schlanke Statur, leicht krause, kurze Haare, rundes Gesicht, dunkle Haare, rasiert mit Bartansatz, sichtbar gebräunte Haut. Er sprach gebrochen Deutsch und war mit einem blauen T-Shirt, einer dunklen Jeans und Turnschuhen bekleidet.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen der Mann in der Gaststätte aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals:

Wählen Sie bei einer akuten Bedrohung die 110!

Holen Sie sich Hilfe! Sprechen Sie Passanten an, gehen Sie in Geschäfte oder Restaurants! Machen Sie laut darauf aufmerksam, dass Sie Hilfe brauchen!

Zeigen Sie sexuelle Handlungen, die gegen Ihren Willen geschehen sind, bei der Polizei an! Eine Strafanzeige können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten.

Weiterführende Verhaltenshinweise aber auch Hilfsangebote erhalten Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/junge-leute/sicher-unterwegs/zu -fuss/ https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/junge-leute/sicher-ausgehen/ https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/sexualstraftaten/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell