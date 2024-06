Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) An der Ecke Bismarckstraße und Bergstraße gegen hochwertigen Mercedes gefahren und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.50 Uhr, ist ein Unbekannter gegen einen geparkten Mercedes SLC 43 gefahren, der am Fahrbahnrand der Bismarckstraße in unmittelbarer Nähe zur Kreuzung Bergstraße abgestellt war. Am hochwertigen Mercedes entstand dabei rund 3000 Euro Sachschaden. Ohne sich zu melden fuhr der Unfallverursacher davon. Hinweise zu diesem werden an die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, erbeten.

