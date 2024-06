Stockach, Hindelwangen - Windegg, B 14, Lkr. Konstanz (ots) - Rund 17.000 Euro Sachschaden an mehreren Schutzplankenstücken sowie an einem Audi mit Autoanhänger sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag zwischen Stockach-Hindelwangen und Windegg auf der Bundesstraße 14 ereignet hat. Gegen ...

mehr