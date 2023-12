POL-PDWIL: Umgestürzte Bäume im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun

Wittlich (ots) - Am Freitag, 22.12.2023, kam es gegen 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem öffentlichen Parkplatz in der Karrstraße in Wittlich. Dort beschädigte ein PKW einen geparkten BMW. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden am BMW zu kümmern. Der Unfall konnte durch eine Zeugin ...

